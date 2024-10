Mkhitaryan l’imprescindibile: da Empoli-Inter si attende continuità

Henrikh Mkhitaryan si candida per un posto da titolare nella sfida del Castellani tra Empoli e Inter. L’armeno rappresenta una, se non la, pedina essenziale nello scacchiere di Simone Inzaghi.

LA SITUAZIONE – Henrikh Mkhitaryan, senza che nessuno possa fingersi sorpreso, sarà con molta probabilità titolare nel match esterno che attende l’Inter contro l’Empoli oggi 30 ottobre. Il centrocampista nerazzurro, il quale ha trovato la sua prima rete stagionale nel derby d’Italia contro la Juventus, sta vivendo una fase di stagione in netta crescita rispetto alle difficoltà iniziali. Una maggiore intensità nell’arco del match, una maggiore partecipazione al gioco della squadra e un rilevante contributo in fase difensiva sono alcune delle note liete di questo momento della stagione dell’armeno.

Mkhitaryan pronto a confermarsi in Empoli-Inter: una chiave

LE DOTI – Mkhitaryan si esalta quando riesce a fraseggiare con i compagni per trovare gli spazi giusti lasciati scoperti dalle difese avversarie. L’armeno, come in occasione della rete da lui messa a segno nel 4-4 con i bianconeri, ha una grande abilità nel pensare in maniera molto rapida al momento immediatamente successivo al passaggio verso il compagno. Mentre sta servendo un compagno, l’ex Roma ha già in mente quale zona occupare in vista della chiusura del triangolo e del possibile tiro in porta. La sua velocità di pensiero, unita alla propria qualità nei piedi, rende l’armeno una pedina essenziale dello scacchiere di Simone Inzaghi.

UNA SPERANZA – I nerazzurri sperano di poter osservare un Mkhitaryan così abile nel “giocare con le linee avversarie” anche nel match con l’Empoli. A differenza dei bianconeri, i toscani dovrebbero tendere a coprirsi con maggiore intensità nell’arco del match, in modo da provare a neutralizzare le principali fonti di pericolosità dell’Inter di Inzaghi. In questo l’armeno dovrà essere molto bravo, cercando di adottare le necessarie contromisure per ovviare ai meccanismi difensivi brillantemente predisposti dai toscani.