Mkhitaryan jolly per l’Inter: Inzaghi ha un’arma in più (non solo al centro)

Con l’Inter in piena emergenza in attacco dopo l’infortunio di Joaquin Correa, un’arma in più è rappresentata da Henrikh Mkhitaryan. Simone Inzaghi può sfruttare l’armeno non soltanto a centrocampo, ma anche come jolly in attacco.

ARMA IN PIÙ – Con Joaquin Correa e Romelu Lukaku ancora in infermeria, Simone Inzaghi in vista di Sassuolo-Inter può contare soltanto su Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Con anche Valentin Carboni, il quale però ha ancora ben poca esperienza a determinati livelli. Ecco perché, in questa situazione, un’arma in più è rappresentata da Henrikh Mkhitaryan. L’armeno può infatti ricoprire non soltanto il ruolo di centrocampista – come nelle ultime uscite, gara con il Barcellona compresa – ma anche i ruoli avanzati. Ecco quindi che Inzaghi potrà sfruttarlo in caso di necessità e in base a come dovesse svilupparsi la gara del Mapei Stadium. Tenendo in conto il quadro generale, che vedrà i nerazzurri impegnati mercoledì al Camp Nou contro il Barcellona.