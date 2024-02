Mkhitaryan, quanto corri? Anche in-Inter Juventus è il più instancabile

Henrikh Mkhitaryan, a dispetto di quanto se ne dica, continua a dimostrare di avere polmoni d’acciaio. Anche in Inter-Juventus, infatti, il centrocampista armeno è il giocatore ad aver percorso la maggior distanza in campo.

INSTANCABILE – Uno dei giocatori più sottovalutati del centrocampo dell’Inter è sicuramente Henrikh Mkhitaryan, spesso proprio dagli stessi tifosi nerazzurri. La storiella è sempre la stessa, ovvero che non può giocare da titolare tutte le partite perché “È stanco” oppure “Non regge”. Una narrazione smontata dai numeri – forniti dal report ufficiale della Lega Serie A – che mostrano come il centrocampista armeno (e non è la prima volta) anche in Inter-Juventus sia il giocatore con la maggior distanza percorsa in campo. 12,8 i chilometri di corsa per Mkhitaryan, seguito a ruota da Hakan Calhanoglu con 12,6. Per fare un confronto, il primo giocatore dei bianconeri nella stessa statistica è Manuel Locatelli, fermo a 12,2. A tutto questo vanno aggiunti anche i 7 recuperi difensivi di Mkhitaryan, record condiviso con Calhanoglu e Pavard. Servono ulteriori conferme sulla sua importanza nel centrocampo di Simone Inzaghi?