Mkhitaryan l’instancabile: una costante da non sottovalutare per il futuro!

Henrikh Mkhitaryan rappresenta l’indubbio fulcro del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi nelle prime apparizioni del ritiro estivo. Neanche in queste occasioni, infatti, il tecnico piacentino ha deciso di ridurne il minutaggio.

UNA COSTANTE – Henrikh Mkhitaryan è l’uomo in più dell’Inter di Simone Inzaghi. Corsa, intelligenza tattica, inserimenti offensivi, abilità nell’ultimo passaggio, mentalità vincente, sono questi alcuni dei fattori che incidono in maniera significativa sulle scelte del tecnico piacentino in merito al minutaggio dell’armeno nello scacchiere tattico nerazzurro. Dosare la sua presenza in campo sarà uno dei compiti più ardui da gestire per l’allenatore dei meneghini nella prossima stagione, alla luce dei molteplici impegni che l’Inter dovrà affrontare.

Mkhitaryan come valore aggiunto: la compresenza con Zielinski e il centrocampo del futuro!

LA SITUAZIONE – La presenza di un calciatore come Piotr Zielinski, acquistato dall’Inter a parametro zero, offre importanti soluzioni a Inzaghi sia dal primo minuto che a partita in corso. In queste amichevoli estive, il polacco e l’armeno stanno convivendo perché Hakan Calhanoglu non è stato ancora inserito pienamente nell’organico titolare. Una volta chiarito questo aspetto, l’Inter potrà vedere ricomporsi il suo centrocampo dei sogni, senza però dimenticare le possibilità ulteriori che la presenza dell’ex Napoli potrà garantire in termini di produzione offensiva e costruzione del gioco.

UNA CERTEZZA – Quel che è comunque certo, ad oggi, è che Inzaghi non si priverà così facilmente di Mkhitaryan pur in presenza di un sostituto di ottimo valore come Zielinski. Riuscire a equilibrare la volontà di garantire all’armeno una partecipazione massima in campo con quella di farlo riposare nelle modalità giuste per fargli ricaricare al meglio le batterie in vista di un successivo impegno, comunque, sarà la funzione cui sarà chiamato il tecnico piacentino nel prossimo anno. Con una convinzione in più: sfruttare la presenza di Zielinski per porsi in una posizione di vantaggio rispetto alla scorsa stagione.