Mkhitaryan in netto miglioramento: scelta Inter non casuale

Henrikh Mkhitaryan ha iniziato da titolare il match tra Inter e Torino della settima giornata di Serie A 2024-2025. L’armeno è stato poi sostituito da Simone Inzaghi nel secondo tempo.

LA CRESCITA – Henrikh Mkhitaryan ha probabilmente disputato la sua miglior partita stagionale in occasione della vittoria dell’Inter sul Torino per 3-2. Il calciatore ex Roma si è disimpegnato con efficacia lungo tutto l’arco della sfida, dimostrando ai più scettici di non aver perso quello smalto cui ci ha abituati nelle annate vissute con la maglia dei nerazzurri. Approfittando anche di una sfida giocata quasi interamente nella metà campo dei granata, considerata l’espulsione di Guillermo Maripán al 20′ dell’incontro, l’armeno si è reso protagonista di tanta corsa proficua e funzionale ad accelerare la manovra offensiva in entrambi i tempi di gioco. Con una costanza finora non ravvisata nei precedenti match stagionali.

Mkhitaryan e la scelta di Inzaghi per Inter-Torino: un chiarimento

LO SCENARIO – Mkhitaryan è stato sostituito nel secondo tempo da Piotr Zielinski, in una staffetta già vista nelle precedenti sfide di Serie A e Champions League. Inzaghi ha messo in chiaro che quest’anno ricorrerà a rotazioni funzionali a garantire il massimo rendimento nel contesto delle varie competizioni che i nerazzurri dovranno sostenere nell’arco della stagione. Le sue dichiarazioni, in questo senso, sono emblematiche di quello che è il suo disegno per il futuro: «Sappiamo che siamo solo all’inizio, però dobbiamo continuare a crescere e cercare di dare continuità alle ultime partite e lavorare al meglio. Sta a me scegliere chi schierare in ogni partita. Io scelgo di volta in volta».