Mkhitaryan in Napoli-Inter tiene in piedi il centrocampo nerazzurro

Anche in Napoli-Inter si è visto l’apporto di Mkhitaryan nel centrocampo nerazzurro. L’armeno è stato il migliore malgrado le difficoltà del centrocampo.

PRESENZA COSTANTE – Anche in Napoli-Inter va sottolineato il contributo di Mkhitaryan. L’armeno si è trovato in mezzo alla tempesta, per così dire, per un insieme di motivi. Il primo la tattica di Mazzarri, che ha optato per marcature uomo su uomo molto fisiche, a tratti asfissianti. Il secondo la partita complicata dei suoi compagni di reparto, Barella e Calhanoglu. Il terzo l’assenza di Bastoni, che gioca sul suo lato di campo ed è un supporto unico in impostazione. Nonostante tutto però il numero 22 è risultato il migliore a centrocampo. Il più continuo, il più concreto.

GARA SOLIDA – Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Sulla sinistra del campo praticamente si è trovato a fare tutto. Da area ad area, Mkhitaryan si è visto ovunque. A dare supporto a tutti. Chiudendo un po’ da mediano un po’ da trequartista. Mettendo per prima cosa in campo la corsa, con una gara da 11,602 km percorsi, terzo dell’Inter. A soli tre giorni da una gara, quella con la Lazio, da primo assoluto. Non male per un giocatore dato per affaticato alla vigilia. Ma ovviamente la corsa è stata valorizzata da altri numeri.

CONTRIBUTO EFFETTIVO – Mkhitaryan col Napoli è terzo per palloni toccati, dietro a Calhanoglu e Acerbi. In totale i suoi tocchi sono 97, con 76 passaggi realizzati al 91%. Al suo attivo 46 passaggi realizzati in avanti e 29 sulla trequarti, a conferma della sua presenza in zona offensiva. Come contributo qualitativo l’armeno ha 2 occasioni da gol e 2 passaggi chiave. Malgrado il suo spingersi in avanti però non ha dimenticato l’apporto difensivo: 2 contrasti, 8 duelli a terra, una spazzata, un fallo subito e ben 9 palloni recuperati (primo della partita). Dopo la prova da maestro assoluto con la Lazio, una gara di solidità e continuità. Da riferimento per tutti, pur nelle difficoltà.