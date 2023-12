Mkhitaryan in Inter-Udinese si occupa della fase offensiva

Inter-Udinese ha visto Mkhitaryan tornare a svolgere un lavoro offensivo. L’armeno ha agito sulla trequarti, creando gioco e occasioni.

COMPITI OFFENSIVI – Ancora lui. Ancora Mkhitaryan. Ancora titolare. E ancora importante per le sorti dell’Inter. Se ultimamente l’armeno era stato un fattore in fase difensiva, in Inter-Udinese Inzaghi ha puntato sulle sue qualità offensive. Affidandogli il compito di attaccare la trequarti.

PRESENZA SULLA TREQUARTI – Guardiamo i tocchi di Mkhitaryan presi da Whoscored:

Risulta evidente come la zona di azione dell’armeno sia stata dalla trequarti in su. Grazie al lavoro di Calhanoglu e al baricentro molto alto della squadra, il numero 22 ha potuto impegnare le sue qualità negli ultimi metri. Come si può vedere anche dalla mappa dei suoi passaggi, presa da Footdata:

Mkhitaryan ha concentrato i suoi passaggi da metà campo in su, e in particolare sulla fascia sinistra. Con Dimarco ricettore d’elezione (9 passaggi per lui). I suoi tocchi sono 60, il numero minore dopo le punte, con 43 passaggi realizzati al 93%. Non a caso è secondo per passaggi realizzati sulla trequarti con 19. Al suo attivo un passaggio chiave, un assist, 3 dribbling e l’avvio di due azioni pericolose (quella del palo di Lautaro Martinez e quella dell’occasione mancata sempre da Lautaro Martinez su cross di Dimarco). Tutto questo senza dimenticare il non possesso: secondo per recuperi con 7, secondo per contrasti con 5, primo per intercetti con 2. Fondamentale il suo movimento costante: l’armeno è quarto per km percorsi con 10,152, ma unico nella top 5 a non aver giocato tutti i 90 minuti. Una prestazione da professore.