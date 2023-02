Mkhitaryan in Inter-Porto il peggiore a centrocampo: paga la stanchezza?

Mkhitaryan in Inter-Porto è risultato il peggiore dei centrocampisti. L’armeno non è riuscito a portare né sostanza né qualità alla mediana.

CALO FISIOLOGICO – Dopo tante partite consecutive capita che per i giocatori arrivi il conto da pagare della stanchezza. Proprio questo potrebbe essere successo a Mkhitaryan in Inter-Porto. L’armeno era stato il migliore in campo contro l’Udinese, appena quattro giorni fa. Negli ottavi di Champions League invece il suo contributo è stato impalpabile.

NÉ PRESENZA NÉ QUALITÀ – Mkhitaryan è stato il peggiore del centrocampo nerazzurro. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In primo luogo, il numero 22 si è visto poco. Stavolta non è riuscito a sostenere i suoi compagni nello sviluppo del gioco. In totale i tocchi sono 33 in 72 minuti. Pochi per un centrocampista. Con 20 passaggi realizzati solo al 70%. Poca qualità oltre a poca presenza, con alcuni errori non da lui. Nessun tiro e nessun passaggio chiave. Ma anche una certa inconsistenza in fase difensiva. 10 i possessi persi e solo 4 contrasti vinti su 13 secondo Sofascore. L’armeno insomma è sembrato travolto dagli eventi.