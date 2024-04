Mkhitaryan, in Inter-Cagliari quiete prima della tempesta. La conferma

Nel suo piccolo Henrikh Mkhitaryan ha confermato nella partita con il Cagliari una sensazione che si ha sull’Inter costruita da Simone Inzaghi. La sua sola presenza è indispensabile per il gioco proposto dai nerazzurri.

SEMPRE PRESENTE – Ogni volta che qualcuno invoca la titolarità di Davide Frattesi il compagno Henrikh Mkhitaryan fa di tutto per far capire chi dev’essere il numero uno in quel ruolo. Che l’armeno sia indispensabile Simone Inzaghi lo sa molto bene e i numeri di questa stagione ne sono un chiaro esempio. I tifosi lo hanno capito però meno. In campionato Mkhitaryan ha giocato 31 partite su 32 da titolare, non saltando nemmeno quella in cui ha iniziato dalla panchina. A Salerno, quando la partita finì 4-0, entrò comunque con 36 minuti più recupero sulle gambe.

CONFERMA – Inter–Cagliari ha dato un’importantissima conferma: senza di lui l’Inter si perde. Frattesi non adempie ai medesimi compiti difensivamente. La sua grave pecca è proprio quella. Mkhitaryan invece è il punto di equilibrio perfetto della squadra di Inzaghi, perché sa riconoscere il momento in cui spingere e il momento in cui lasciarlo fare agli altri, abbassandosi ed evitando così contropiedi pericolosi. I sardi fino al 64′ non hanno scalfito nemmeno Yann Sommer, tirando poco e non arrivando mai ad essere realmente un’insidia. Un minuto dopo il cambio per l’armeno ha segnato Eldor Shomurodov. Quello comunque è stato un episodio, i problemi sono nati successivamente. Diverse ripartenze del Cagliari hanno messo in difficoltà la difesa dell’Inter, che proprio su una situazione simile ha subito il 2-2. Nel finale ha anche rischiato la sconfitta su un altro contropiede. Se neanche così si riesce a capire che Mkhitaryan rappresenti la cosiddetta ‘quiete prima della tempesta‘.