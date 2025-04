Mkhitaryan in Inter-Bayern Monaco aiuta a erigere il muro

Inter-Bayern Monaco ha visto un contributo decisivo, per quanto oscuro da Mkhitaryan. L’armeno si è dedicato alla fase difensiva, aiutando tutta la squadra a resistere agli avversari.

LEGGERE IL CONTESTO – Mkhitaryan è un giocatore che ormai sa adattarsi a ogni contesto. Il suo contributo può arrivare sia con le letture offensive che con quelle difensive. In Inter-Bayern Monaco ha capito che serviva mettersi l’elmetto, lavorare in trincea. E ha fatto di tutto per costruire la prima linea di difesa.

NUMERI DIFENSIVI – In una partita in cui comunque ha prodotto un passaggio chiave e con 53 tocchi è stato il terzo giocatore più presente nella costruzione dell’Inter, il suo contributo difensivo è da difensore aggiunto. O meglio, da difensore davanti alla linea dei difensori. L’armeno ha al suo attivo 11 duelli a terra tentati (6 vinti), superato solo da Lautaro Martinez con 13, 4 duelli aerei di cui 2 vinti, 5 contrasti (primo dell’Inter), 3 falli subiti, 4 spazzate e 2 respinte. Una prova di lotta, di sacrificio, di fisico. Che ha aiutato l’Inter a costruire la sua fase difensiva.