Mkhitaryan, gol assist e giocate decisive: così l’armeno si è preso l’Inter

L’Inter ha finalmente ritrovato la continuità di risultati che era mancata nella prima parte di stagione. Nelle ultime partite infatti gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato grande tenacia e voglia di vincere. Tra le note più liete vi è sicuramente l’ottimo rendimento del centrocampo e in particolare di Mkhitaryan.

INIZIO SOTTOTONO − Henrikh Mkhitaryan è arrivato in estate come rinforzo di qualità di un centrocampo orfano di Arturo Vidal. Nelle sue prime uscite però, l’armeno non aveva destato in molti un’impressione positiva. L’ex calciatore della Roma era parso infatti molto sotto tono e, come tutta la squadra, in una condizione fisica non ottimale. I tifosi avevano perciò iniziato ad additarlo come calciatore dalle ottime doti tecniche, ma che ormai era a fine carriera.

LA CRESCITA PROGRESSIVA − Dopo le prime difficoltà, pian piano, l’armeno ha iniziato a dimostrare a tutti il suo vero valore. Con il passare delle partite la condizione di Mkhitaryan è cresciuta di pari passo con quella dei suoi compagni, e con quella è migliorata anche la sua fiducia. Dalla partita di San Siro con il Barcellona il 22 nerazzurro ha dimostrato sul campo la sua grande qualità tecnica, contribuendo con le sue giocate a rendere più veloce e imprevedibile il gioco dell’Inter.

Mkhitaryan, un’arma offensiva in più per l’Inter

L’ARRIVO DEL GOL − Entrato finalmente in forma, all’armeno mancava soltanto l’arrivo del suo primo gol in nerazzurro. Negli anni precedenti infatti, di questi periodi, aveva già segnato diverse reti con la maglia della Roma, ma era ancora a secco con la maglia dell’Inter. Finalmente però, nel match di Firenze, complice lo scellerato rinvio di Lorenzo Venuti (vedi highlights), Mkhitaryan è riuscito a sbloccarsi, andando poi a segno anche nella successiva gara di Champions League con il Viktoria Plzen.

UN’ARMA IN PIÙ PER INZAGHI − Proprio questa sua propensione al gol potrà sicuramente tornare utile a Simone Inzaghi. La sua grande tecnica e capacità di inserimento gli hanno permesso, per esempio, di siglare ben 13 reti in Serie A nella stagione 2020-2021. Numeri che fanno sorridere tutto l’ambiente, che spera di aver trovato in Mkhitaryan un’arma in più per poter puntare alla rimonta in campionato.