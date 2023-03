Mkhitaryan, finalmente riposo: Inzaghi punta al centrocampo pesante

Sembra essere finalmente giunto il momento per Henrikh Mkhitaryan di godersi un turno di riposo, quantomeno dal primo minuto. Il centrocampista armeno, infatti, non dovrebbe partire titolare in Inter-Lecce. Simone Inzaghi pensa al trio pesante.

RIPOSO – Dopo una serie di partite consecutive da titolare, Henrikh Mkhitaryan è pronto a godersi un turno di riposo in Inter-Lecce di domani. Simone Inzaghi ha puntato davvero tantissimo sull’armeno, che ha ripagato a suon di prestazioni convincenti. Ora, però, è anche il momento di tirare il fiato e per questo il tecnico sta pensando al centrocampo pesante. Senza Mkhitaryan, infatti, torneremo a vedere come nella scorsa stagione il trio composto da Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Con quest’ultimo anche più fresco visto il riposo di cui ha goduto nella sfida contro il Bologna prima di scendere in campo nel finale.