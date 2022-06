Mkhitaryan è proprio ciò che all’Inter è mancato lo scorso anno

L’Inter ha chiuso per un altro acquisto, sempre a parametro zero: Mkhitaryan. L’armeno arriva dopo l’esperienza in Italia alla Roma ed è proprio ciò che è mancato ai nerazzurri lo scorso anno.

FATTORE – Avere uno in panchina come Mkhitaryan, o meglio, avere un’alternativa che si chiama Mkhitaryan fa tutta la differenza del mondo. L’anno scorso, l’Inter, ha avuto un’ottima stagione ma di fatto, nella fase clou, è crollata. Tanti impegni ravvicinati, tante super sfide una attaccata all’altra e…zero ricambi di qualità a centrocampo. Quando è mancato Brozovic si è visto e l’Inter per questo ha preso un giocatore vice giovane come Asllani. Quando Calhanoglu ha avutoli periodo di appannamento, Vidal-Vecino-Gagliardini hanno dimostrato di non avere le sue qualità, sia a partita in corso sia dal primo minuto. Inzaghi quest’anno dunque avrà un’alternativa valida perché di qualità e che può dare soluzione diverse allo scacchiere nerazzurro. Di fatto l’essere il vice di Calhanoglu è la scelta sulla carta ma le sua abilità anche sulla trequarti con l’imbucata negli ultimi metri di campo sono un fattore. Insomma, Mkhitaryan è ciò che è mancato all’Inter lo scorso anno per non perdere i punti che poi sono stati decisivi.