Mkhitaryan e il toto-numero: Inter ‘costretta’ a non annunciarlo, tre opzioni

NUMERO DI MAGLIA – L’annuncio di Henrikh Mkhitaryan come nuovo centrocampista dell’Inter è arrivato. Quello del numero che indosserà in maglia nerazzurra non ancora. A differenza di Romelu Lukaku (90) e Kristjan Asllani (14), il numero del classe ’89 armeno non è stato reso noto immediatamente. Lo stesso vale per André Onana ma il portiere camerunese ha giocato d’anticipo, auto-annunciando la scelta del suo numero preferito, che è anche libero (24). E Mkhitaryan, invece? L’armeno, non potendo prendere il numero 77 indossato a Roma, in quanto già sulle spalle di Marcelo Brozovic (che preferisce l’11 – liberato da Aleksandar Kolarov – ma per motivi commerciali non cambierà il suo “brand” nerazzurro, ndr), dovrà optare per altro. La versione unica del 7 oppure un’altra coppia, il 22. Curiosamente, entrambi i numeri al momento sono occupati dai cileni, Alexis Sanchez e Arturo Vidal (vedi focus). Impossibile annunciarlo senza prima averli salutati. Più 22 che 7, comunque. Potrebbero finire entrambi sulle spalle di altri compagni di squadra ma anche non essere le uniche opzioni per Mkhitaryan. Condizionale d’obbligo. A sorpresa, infatti, la scelta – alternativa – può anche ricadere sul 18 che ha indossato per anni nella Nazionale Armena da capitano. Libero? Teoricamente no ma Robin Gosens, dopo l’addio di Matias Vecino (vedi focus), non vede l’ora di lasciarlo in favore dell’8. Queste le tre opzioni sul tavolo per Mkhitaryan, che – come già fatto nel corso di tutta la sua carriera – difficilmente sceglierà un numero diverso. Soprattutto non avendo il 10 disponibile. Questione di numeri… A breve conosceremo anche quello di Mkhitaryan all’Inter: quale?