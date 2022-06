Mkhitaryan e il dribbling, una dote importante per l’Inter del prossimo anno

Mkhitaryan è un’aggiunta al centrocampo dell’Inter che può rivelarsi preziosa. Soprattutto per una sua dote tecnica: il dribbling.

DOTE SPECIALE – Henrikh Mkhitaryan è un nome passato in secondo piano nel mercato dell’Inter. Inevitabile visti i grandi nomi in entrata e in uscita. Ma l’armeno deve solo firmare il suo contratto per diventare un nuovo centrocampista agli ordini di Simone Inzaghi. E una sua caratteristica in particolare può risultare una risorsa per l’Inter: il dribbling.

AGGIUNTA NECESSARIA – L’Inter di Inzaghi non ha certo brillato per capacità di dribbling. E in realtà anche prima di Inzaghi era così. Una qualità non indispensabile, ma certamente utile per scardinare le difese avversarie. Mkhitaryan nella Roma è stato terzo per dribbling di media a gara, con 1,1. E nel 2020-2021 ha fatto anche meglio con 1,4. Il migliore nella rosa dell’Inter è stato Nicolò Barella con 1. L’aggiunta insomma sulla carta è evidente. E promette di sentirsi. Anche per una questione di ruolo.

DRIBBLING A CENTROCAMPO – L’evoluzione di Mkhitaryan in interno di centrocampo infatti permette di sfruttare questa dote di dribbling e progressione partendo da qualche metro più indietro. Con più spazio e quindi più possibilità di spezzare le linee avversarie. Sia con gli avversari bassi sia in ripartenza. Un’opzione in più da sfruttare con sapienza per Inzaghi.