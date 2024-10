Mkhitaryan, dopo le critiche la risposta. Inter-Stella Rossa, dati impressionanti!

Henrikh Mkhitaryan è stato il migliore in campo di Inter-Stella Rossa, anche se la UEFA ha premiato Mehdi Taremi. L’armeno ha risposto alle critiche con i fatti, i dati lo dimostrano chiaramente.

MVP – Il 4-0 tra Inter e Stella Rossa non porta la firma in nessuno dei 4 gol di Henrikh Mkhitaryan, che comunque ha impressionato per il suo notevole contributo. Dopo il derby con il Milan le critiche si sono sprecate e i tifosi richiamavano Simone Inzaghi per non inserire Davide Frattesi. Con l’Udinese ed in Champions League l’armeno ha risposto, come sempre in silenzio e con i fatti. I dati della partita di poche ore fa sono impressionanti e dimostrando quanto è stato fondamentale l’apporto di Mkhitaryan.

Mkhitaryan, la perfezione di Inter-Stella Rossa

PERFETTO – Poche volte si parla di perfezione e questa è una di quelle. La sola macchia è il gol mancato a più riprese, ma Mkhitaryan ha dimostrato di poter fare quello che di solito fa Frattesi. I suoi inserimenti hanno portato tre occasioni da rete, difatti l’xG (gol attesi) dell’armeno è addirittura di 0.51. Tre tiri verso la porta, tutti dentro l’area di rigore. Mkhitaryan è stato inoltre protagonista nella manovra nerazzurra: quinto per palloni toccati, uno di distanza da Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij, 50 passaggi su 51 portati a termine di cui 2 chiave. 3 palle lunghe su 3 riuscite, di cui quella per Benjamin Pavard sulla fascia destra che è stata una pura e semplice delizia. Rispondere alle critiche meglio di così è impossibile, il numero 22 è pronto a giocare anche con il Torino.