Mkhitaryan diffidato altera Inter-Real Sociedad? Le scelte di Inzaghi

Mkhitaryan è una delle certezze di Inzaghi ma in occasione di Inter-Real Sociedad potrebbe essere presa una scelta anti-tradizionale rispetto al solito. Nonostante l’importanza della sfida, la presenza del centrocampista armeno dal 1′ stavolta è in dubbio per motivi… “disciplinari”

OCCHIO AI DIFFIDATI – I due cartellini gialli ricevuti da Henrikh Mkhitaryan in Champions League nelle prime quattro giornate del Gruppo D sono pesanti. Pesanti perché alla terza ammonizione scatta la squalifica. E la panchina in Benfica-Inter probabilmente non è casuale. Alla vigilia di Inter-Real Sociedad bisogna fare una scelta ben precisa. E difficilmente Simone Inzaghi deluderà le aspettative: Mkhitaryan in panchina (possibilmente per tutta la partita…) al fine di evitare inutili rischi in vista dell’andata degli Ottavi di Finale. In realtà la scelta non è ancora stata presa ma la quasi certa titolarità di Davide Frattesi è il secondo segnale dopo la diffida di Mkhitaryan. E un terzo segnale può arrivare da Kristjan Asllani, diffidato al pari del numero 22 armeno e quasi sicuramente destinato alla panchina. Di conseguenza Inzaghi ripartirà da Hakan Calhanoglu in cabina di regia con Frattesi mezzala e uno tra Nicolò Barella e Mkhitaryan speculare. Facile pensare che sia proprio l’italiano ad avere la meglio nel ballottaggio. In attesa di conferme o clamorose smentite, una certezza c’è: Mkhitaryan diffidato fa notizia. E Mkhitaryan messo in panchina da Inzaghi farebbe ancora più notizia… ma non in Inter-Real Sociedad eh.