Mkhitaryan, determinazione e obiettivi: un nuovo anno con l’Inter!

Vigilia di Inter-Atalanta nel primo giorno dell’anno. Henrik Mkhitaryan fissa con determinazione gli obiettivi nerazzurri del nuovo anno: la parola d’ordine è vincere.

SAGGEZZA – All’Inter Henrik Mkhitaryan trova la sua seconda giovinezza. Alla soglia dei trentasei anni il centrocampista armeno è una delle colonne portanti della squadra di Simone Inzaghi, che sembra davvero non riuscire mai a fare a meno di lui. Anche in Inter-Atalanta, infatti, l’allenatore nerazzurro farà affidamento al numero ventidue in mezzo al campo. Ma l’esperienza di Mkhitaryan si riflette anche al di fuori del rettangolo verde di gioco. L’armeno risulta fra i nerazzurri più saggi, equilibrati e determinati. I suoi valori, presi come esempio dai più giovani nello spogliatoi, rispecchiano la filosofia dell’Inter.

Mkhitaryan fissa gli obiettivi dell’Inter: un altro anno ricco di ambizioni

OBIETTIVI – Non è un caso, allora, che Inzaghi abbia scelto proprio Mkhitaryan per rappresentare l’Inter alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. L’armeno, infatti, è comparso davanti ai giornalisti, in Arabia Saudita, al fianco dell’allenatore nerazzurro per presentare la sfida. Nel primo giorno dell’anno, da sempre il più ricco di buoni propositi, il centrocampista fissa gli obiettivi e spiega le ambizioni dell’Inter. Con eleganza e sicurezza, Mkhitaryan non si nasconde dietro un dito. Le parole spese alla vigilia di Inter-Atalanta. alle diverse emittenti presenti a Ryiad, risultano emblematiche in questo senso: «Mi aspetto un anno di successo per l’Inter, di ripetersi, di fare quello che abbiamo fatto nel 2024. Un anno bellissimo, vogliamo continuare a vincere trofei».