Mkhitaryan, conferme in Viktoria Plzen-Inter. Ma c’è un aspetto da migliorare

Henrikh Mkhitaryan ha disputato una buona prova in Viktoria Plzen-Inter. L’armeno, però, deve migliorare un aspetto del suo gioco

CATTIVERIA – Mkhitaryan in Viktoria Plzen-Inter ha confermato le buone sensazioni mostrate in questo inizio di stagione. L’ex Roma, quando chiamato in causa, ha sempre approcciato la gara al meglio: ordine e corsa a centrocampo la fanno da padrone. Però, l’armeno può e deve fare di più, soprattutto in fase offensiva. Nella sfida di ieri, il numero 22 nerazzurro, ha spesso avuto modo e tempo di provare la conclusione, sia da fuori che nelle immediate vicinanze dell’area di rigore avversaria. Conclusione che a volte non è arrivata o lo ha fatto in modo tardivo. Mkhitaryan deve quindi essere più “cattivo” e sfruttare meglio le sue doti tecniche e balistiche. Le qualità dell’armeno non si discutono: Inzaghi ed i tifosi nerazzurri attendono con ansia il primo lampo di classe dell’ex Arsenal, Manchester United e Roma.