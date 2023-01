Mkhitaryan, con le sue qualità l’Inter può sperare di battere il Napoli

Henrikh Mkhitaryan quasi sicuramente sarà uno dei titolari dell’Inter nella partita contro il Napoli. L’armeno potrebbe rivelarsi uno dei punti di forza dei nerazzurri per cercare di raggiungere un importante successo.

DECISIVO − Henrikh Mkhitaryan è sicuramente una delle migliori sorprese dell’Inter di questa stagione. L’armeno sta dimostrando di essere un calciatore di grande valore nonostante non sia più così giovane. Anche in questa mini preparazione invernale ha dato prova di trovarsi in un grande momento di forma, riuscendo spesso a essere decisivo con gol e assist.

OTTIME DOTI − Da quando Mkhitaryan ha iniziato a giocare con maggiore frequenza è cresciuta anche la qualità e la varietà delle giocate dei nerazzurri. La squadra con lui in campo riesce a essere più imprevedibile, soprattutto grazie alla sua grande abilità nei passaggi e l’ottima qualità tecnica nel dribbling. L’armeno, inoltre, sta dimostrando di non aver per nulla perso la vena realizzativa che lo aveva sempre accompagnato negli anni della Roma e del Borussia Dortmund.

L’imprevedibilità di Mkhitaryan può mettere in difficoltà il Napoli

IMPREVEDIBILE − Domani nel big match di San Siro contro il Napoli, Mkhitaryan farà quasi sicuramente parte degli undici che scenderanno in campo sin dall’inizio. Ciò può rappresentare un buon vantaggio per l’Inter soprattutto in fase offensiva. L’armeno proprio grazie alla sua imprevedibilità nelle giocate e alla sua grande intelligenza tattica potrebbe essere in grado di mettere in seria difficoltà la retroguardia azzurra. Con queste sue caratteristiche si potrebbero infatti creare molti spazi nei quali far inserire i suoi compagni di reparto. Inoltre Mkhitaryan potrebbe rivelarsi decisivo anche in fase realizzativa grazie alle sue ottime doti di inserimento. Inzaghi può quindi sperare di battere il Napoli nonostante la pesante assenza di Marcelo Brozovic.