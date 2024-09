Mkhitaryan con l’Udinese torna l’equilibratore del centrocampo

Udinese-Inter ha visto il contributo anche di Mkhitaryan. L’armeno ha dispuitato una prova di sacrificio in fase difensiva, fondamentale per l’equilibrio generale della squadra.

UOMO DELL’EQUILIBRIO – Udinese-Inter ha visto tra i suoi titolari anche Mkhitaryan. Una scelta per certi versi sorprendente di Inzaghi, vista la condizione non certo brillante del numero 22. Ma ben ponderata. Perché l’armeno è stato l’equilibratore del centrocampo. Andando a compensare il lavoro specifico chiesto a Frattesi.

PROVA DIFENSIVA – Se l’ex Sassuolo infatti ha agito da incursore, a Mkhitaryan è stato dato il compito di mantenere l’equilibrio. Stava a lui aiutare Calhanoglu nell’impostazione e assicurare le coperture rispetto agli inserimenti degli altri, a seconda delle sue letture. Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Evidente come l’armeno si sia fatto vedere a tutto campo, con particolare attenzione però alla sua metà campo. I tocchi in totale sono 58, secondo dei centrocampisti. Ma quello che ha dato peso alla sua prestazione sono i numeri difensivi. Mkhitaryan è in primo luogo primo per km percorsi con 12,425. Perché per farsi vedere e coprire serve muoversi continuamente. Poi è primo per recuperi con 8, cui aggiunge 2 contrasti, una respinta e 3 spazzate (primo dei centrocampisti). Una prova di concretezza e sacrificio al servizio della squadra.