Mkhitaryan, che rimpianto il viaggio per Istanbul. Solo 11 minuti…

Solo 11 minuti Henrikh Mkhitaryan ha avuto per poter incidere nella finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Infiniti rimpianti per Simone Inzaghi, l’assenza dell’armeno si è fatta sentire.

ASSENZA – Nonostante gli ultimi 11 minuti giocati, si può parlare di un’assenza per Henrikh Mkhitaryan. L’infortunio nella gara di ritorno del derby contro il Milan in Champions League ha obbligato l’armeno a dare il forfait con Napoli, Fiorentina, Atalanta e Torino. Le quattro partite saltate tra campionato e Coppa Italia e gli allenamenti in gruppo nell’ultima settimana non sono bastati al centrocampista per tornare titolare con il Manchester City. Simone Inzaghi ricorderà il suo problema con un forte rimpianto, perché se fosse stato al 100% Mkhitaryan sarebbe stato sicuramente in campo dal primo minuto. Il tempo giocato a Istanbul ha dimostrato come potesse aiutare l’ex Roma: dinamismo, qualità palla al piede e tantissimo pressing sugli avversari. Quello che Hakan Calhanoglu non è riuscito a dare, forse non reggendo la pressione del match da giocare nella sua casa, la Turchia.