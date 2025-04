Mkhitaryan ha cambiato Milan-Inter con qualità e intelligenza!

Henrikh Mkhitaryan è entrato nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia tra Milan e Inter, il cui punteggio finale di 1-1 rinvia ogni discorso al ritorno del 23 aprile. L’armeno ha inciso, a partita in corso, grazie a una sua qualità fondamentale.

LA GARA – Henrikh Mkhitaryan ha dimostrato, per l’ennesima volta, in Milan-Inter il peso specifico che riveste nella squadra nerazzurra. Il centrocampista armeno, impiegato a partita in corso per poter modificare le sorti di un incontro che vedeva la compagine avversaria in vantaggio di una rete, ha garantito alla sua squadra un valore aggiunto sostanziale in fase di costruzione dell’azione offensiva. Recependo in maniera ideale le richieste del tecnico Simone Inzaghi, l’ex Roma ha rappresentato quel fattore decisivo per incrementare la rapidità e la pericolosità delle azioni della sua squadra. Con un risultato evidente sul campo.

Mkhitaryan è ancora fondamentale per l’Inter: la sfida col Milan lo dimostra

LA PRESTAZIONE – Chiamato a sostituire un Davide Frattesi impreciso nelle scelte e poco efficace sotto porta, Mkhitaryan ha svolto al meglio il proprio ruolo. Raccogliendo il pallone a centrocampo, fraseggiando con i compagni, dettando i passaggi in fase offensiva, mostrando un’abilità di leadership non comune. Con queste doti, l’armeno ha reso ulteriormente chiara la portata della sua presenza in nerazzurro. Spiegando, una volta di più, perché Inzaghi non intenda rinunciarvi nei momenti più delicati di una partita o di una stagione.

LO SCENARIO – L’importanza di Mkhitaryan all’Inter potrà emergere, in maniera ancora più evidente, nella parte finale di stagione. Con le sue qualità tecniche e tattiche, la sua intelligenza e la sua capacità di trasmettere luce all’intero reparto di centrocampo, il centrocampista armeno si candida a ricoprire un ruolo da protagonista nel contesto della campagna dell’Inter verso il raggiungimento di importanti traguardi stagionali.