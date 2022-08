Mkhitaryan, buon ingresso in Lecce-Inter. Inzaghi ha il suo jolly in mezzo

OCCASIONE – Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei rinforzi estivi dell’Inter. Il centrocampista ex Roma, arrivato alla corte di Inzaghi per aumentare la qualità della panchina, alla prima occasione ha dimostrato perché, i nerazzurri, hanno deciso di puntare su di lui. Contro il Lecce l’armeno, entrato nel secondo tempo, pur senza acuti ha saputo dare il suo contributo nella vittoria finale dei nerazzurri, districandosi sia sul centro-destra che sul centro-sinistra della mediana nerazzurra. Giocate ordinate, corsa e brillantezza che hanno ridato linfa ad una squadra stordita dal momentaneo pareggio dei padroni di casa. Inzaghi può sorridere: l’armeno sarà un preziosissimo jolly per il centrocampo, in grado di ricoprire più ruoli con efficacia.