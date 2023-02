Mkhitaryan, arriva il meritato riposo contro la Sampdoria. Quante partite…

Henrikh Mkhitaryan è stato lo stakanovista di questa stagione dell’Inter. Nonostante sia partito in sordina e da sostituto nei primi mesi, l’armeno ha iniziato a giocare dopo l’infortunio di Brozovic e non si è più fermato. Contro la Sampdoria probabile per lui il riposo.

STAKANOVISTA – Stakanovista, grande lavoratore, non importa come lo si vuole chiamare ma è importante il contributo che Henrikh Mkhitaryan ha dato all’Inter in questi mesi. Ci sono state diverse difficoltà, la prima su tutti l’infortunio di Marcelo Brozovic a settembre e la ricaduta ad inizio gennaio. Questo ha obbligato Simone Inzaghi a scegliere sempre gli stessi a centrocampo, tra cui anche l’armeno. Delle responsabilità sono anche dell’allenatore, che non ha fiducia in Kristjan Asllani e lo vede solamente come un regista. Spostare l’albanese come mezzala potrebbe aiutare sia il calciatore che i suoi compagni nelle rotazioni.

Mkhitaryan, minutaggio esagerato

RIPOSO – Contro il Milan sono tornate la magia, la qualità e la regia da top player di Marcelo Brozovic. Il croato ha giocato mezz’ora ed è pronto con la Sampdoria, questo lunedì, a tornare da titolare al centro del campo (vedi probabili formazioni). A fare spazio al giocatore sarà proprio Henrikh Mkhitaryan, che ha disputato precisamente 12 partite consecutive dal novembre del 2022. Nel 2023 l’armeno è sempre partito da titolare, l’ultima presenza dalla panchina l’ha fatta registrare nell’ultima giornata di Champions League contro il Bayern Monaco. Nelle ultime settimane il calo è stato evidente, d’altronde sulla carta d’identità figura l’anno di nascita 1989. A 34 anni il centrocampista ha fatto salti mortali, ora si può godere il meritato riposo sperando che non ci siano altri problemi nel reparto. Il prossimo mese sarà decisivo per la stagione dell’Inter, Simone Inzaghi ha bisogno di tutti i suoi calciatori per vincere e continuare una stagione fino ad ora altalenante ma sicuramente positiva.