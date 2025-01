Mkhitaryan l’anti-Oaktree: i 5 che l’Inter dovrà rimpiazzare e come

Mkhitaryan non è il calciatore più vecchio dell’attuale rosa di Inzaghi ma i piani di Oaktree per la futura Inter non prevede molto spazio per tutti. Valutazioni in corso. Il calciomercato nerazzurro è pronto a tornare nel ruolo di protagonista in estate e non solo a centrocampo

MILANO – Il 21 gennaio 1989 a Erevan, in Armenia, nasceva Henrikh Mkhitaryan, che oggi compie 36 anni. Titolarissimo nell’Inter di Simone Inzaghi, il centrocampista scuola Pyunik è la grande sorpresa dell’ultimo triennio nerazzurro. Arrivato a parametro zero dalla Roma quasi come completamento della rosa nel reparto avanzato, Mkhitaryan si è prima adattato, quindi reiventato, e poi si è imposto nel ruolo di mezzala sinistra. Il resto è storia. Anche abbastanza recente. Si tratta pur sempre di un Over-35, che è esattamente il profilo di tesserati su cui la nuova propietà Oaktree Capital Management non vuole investire ulteriormente per il futuro nerazzurro. Mkhitaryan è l’eccezione che conferma la regola? Forse sì… ma forse non è il solo.

Mkhitaryan è i suoi fratelli Over-35: la situazione in casa Inter

VECCHIETTI TERRIBILI – Nell’Inter c’è un “Mkhitaryan” in ogni reparto. Almeno dal punto di vista anagrafico. In porta lo svizzero Yann Sommer (1988). In difesa l’italiano Francesco Acerbi (1988), unico coetaneo del portiere ma prossimo a compiere addirittura 37 anni. Sulla fascia l’altro azzurro Matteo Darmian (1989). E in attacco l’austriaco Marko Arnautovic (1989). Ruoli diversi, prestazioni diverse, garanzie diverse. Mkhitaryan fa della continuità il suo punto di forza, un po’ come la duttilità per Darmian. Acerbi è in netto calo dal punto di vista fisico e Arnautovic lo è già da tempo. Sommer si “salva” per il ruolo da calciatore non di movimento che ne allunga la carriera. Cinque Over-35 che a fine stagione dovranno fare i conti con la “politica” di Oaktree.

Scadenza contratti ma non solo: da Arnautovic a Sommer, che succede?

FUTURO INCERTO – Il neo 36enne Mkhitaryan ha ammesso di essere in fase di valutazione nonostante il prolungamento contrattuale deciso proprio dall’Inter fino al 30 giugno 2026. Stessa situazione di Acerbi e Darmian, anche se il primo quasi sicuramente farà un passo indietro mentre il secondo dovrebbe restare almeno un’altra stagione. Futuro in bilico per tutti e tre, quindi. Situazione un po’ diversa per Sommer, la cui scadenza contrattuale è identica ma si candida per il ruolo di chioccia nel caso ce ne fosse bisogno. Già certo dell’addio Arnautovic, in scadenza il 30 giugno ma che potrebbe lasciare Milano addirittura entro inizio febbraio se solo arrivasse la proposta giusta. Per questo in casa Inter è già tempo di pensare ai potenziali sostituti.

Calciomercato low cost: Inter pronta a valutare gli eredi già in casa

OPZIONI INTERNE – Tra i calciatori attualmente sotto contratto con l’Inter, anche se alcuni a rischio perdita di controllo causa diritto di riscatto senza contro-riscatto, figurano diversi profili utili alla causa. Limitando l’elenco ai soli Under-23, che è la categoria in cima alla lista degli investimenti decisi da Oaktree, la situazione è piuttosto definitiva. Reparto per reparto. In porta il classe 2002 serbo Filip Stankovic (Venezia), che sogna di ereditare la maglia numero 1 da Sommer. In difesa il classe 2003 argentino Tomas Palacios, che Inzaghi al momento non ha nemmeno potuto inserire in lista UEFA per la Champions League pur facendo parte della Prima Squadra proprio come potenziale post-Acerbi. Sulla fascia il classe 2004 francese Issiaka Kamate (AVS Futebol SAD), che in realtà non c’entra nulla con Darmian in quanto troppo offensivo sulla scia di Tajon Buchanan, che al momento non dà garanzie. A centrocampo il classe 2005 argentino Valentin Carboni (Olympique Marsiglia), che dovrebbe ispirarsi proprio a Mkhitaryan per trovare una collocazione tattica ideale. E in attacco il classe 2005 italiano Pio Esposito (Spezia), pronto a rientrare alla base già a inizio giugno proprio in sostituzione di Arnautovic.

Oaktree cerca sostituti di valore: chi dopo Mkhitaryan e compagnia?

(CALCIO)MERCATO TALENTI – Escludendo le soluzioni interne, anche il mercato dei talenti offre interessanti opzioni per l’Inter. Tante già sul taccuino nerazzurro da tempo. In porta il classe 2002 belga Tobe Leysen (OH Leuven). In difesa il classe 2005 spagnolo Yarek Gasiorowski (Valencia). Sulla fascia il classe 2002 bosniaco Amar Dedic (Salisburgo). A centrocampo il classe 2004 argentino Nico Paz (Como), che è senza dubbio il profilo più intrigante per l’importante ruolo da erede di Mkhitaryan. In attacco l’altro classe 2004 argentino Santiago Castro (Bologna). Questi sono solo cinque dei nomi che l’Inter monitora da tempo e che con Oaktree possono diventare non solo obiettivi ideali ma operazioni concrete. L’Inter prova a portarsi avanti con il lavoro ma poi toccherà a Inzaghi valorizzare i talenti: sostituire Sommer, Acerbi, Darmian, Arnautovic e soprattutto Mkhitaryan non sarà facile. Ma prima o poi andrà fatto… più prima che poi, Inter!