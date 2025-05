Mkhitaryan a Monaco con quel tarlo della finale di Istanbul

La finale di Monaco sarà una partita singolarmente significativa per Henrikh Mkhitaryan. L’armeno infatti sarà motivato dal tarlo della finale di Istanbul.

PARTITA SPECIALE – La finale di Monaco non sarà una partita come le altre. Per tutti, ma in particolare per Henrikh Mkhitaryan. Lui infatti ha uno stimolo in più. Lui sentirà la partita come nessun altro. Perché l’altra volta lui non c’era. E se lo ricorda benissimo.

STAGIONE MONCA – Nel 2023 Mkhitaryan aveva appena conquistato l’Inter. In quella stagione dopo un primo semestre interlocutorio era diventato un titolarissimo di Inzaghi. L’inizio di un rapporto diventato meme. Soprattutto, l’inizio di un apporto tecnico fondamentale per la squadra. Ancora oggi sostanzialmente insostituibile a due anni di distanza. Ma in quella stagione mancò proprio l’ultimo passo.

Mkhitaryan ci riprova

ASSENTE PROPRIO IN FINALE – L’armeno infatti fu costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime partite della stagione per un infortunio. Con una conseguenza: Mkhitayran sostanzialmente non giocò la finale di Istanbul. Col City per lui solo pochi minuti nel finale, col risultato in favore del Manchester City. Una ferita sicuramente ancora aperta. Per lui e per Inzaghi, che si trovò costretto a rinunciare al suo assetto più performante proprio nella partita più importante. A Monaco ci sarà l’occasione di riscattare questo ricordo amaro.

RISCATTO A MONATO – Mkhitaryan infatti col PSG ci sarà. Andrà in campo da titolare. E così vivrà la sua personale rivincita con la finale di Champions. La partita che l’altra volta gli è mancara. Per questo la sfida di Monaco per lui avrà un sapore unico. Spinto dalla voglia di dimostrare che con lui in campo le cose cambiano.