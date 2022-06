A Milano inizia la Lukaku Week: Big Rom torna a ‘casa’, e farà rumore

Questa settimana porterà il ritorno ufficiale di Lukaku all’Inter. Un vero e proprio evento in una città che vive di settimane dedicate, con nomi specifici. Eccoci dunque alla Lukaku Week.

LUKAKU WEEK – Il mercato si sta lentamente avvicinando alla fase calda. L’Inter ha situazioni da valutare, uscite da concretizzare, ma tutto passa momentaneamente in secondo piano. Adesso c’è soprattutto un ritorno da gestire. A metà settimana infatti si concretizzerà ciò che fino a poco a sembrava impossibile. Essendo a Milano possiamo dunque definire quella che è appena iniziata la Lukaku Week.

RITORNO DI PESO – Il ritorno di Lukaku a Milano non si può considerare un fatto normale. Meno di un anno fa se n’è andato in fretta e furia, praticamente senza salutare. Facendo parlare il suo procuratore (ora ex). E ora torna. Dalla porta principale. Grazie a un’operazione di cui è stato il primo e principale promotore. Con la volontà precisa di riprendersi la sua credibilità, il suo ruolo, il suo posto. Il ritorno è il primo passo di una nuova avventura. Con un forte sapore nostalgico. E attese di alto livello. Che significa vittorie.

RICOMINCIARE – Questa settimana non sarà come le altre. Il ritorno di Lukaku è un evento. Pur essendo, ribadiamolo ancora, solo il primo passo. I tempi sono scanditi. L’attesa del suo arrivo effettivo a Milano accompagnerà i primi giorni. Poi sarà in città. Con video, dichiarazioni, firme. E poi sarà ufficialmente di nuovo un giocatore dell’Inter. Per ricominciare insieme da dove tutto si è interrotto. E vincere di nuovo.