Milan, lo stato di forma in vista dell’Inter: guardia alta!

Il Milan si prepara a essere ‘ospite’ dell’Inter a San Siro, in vista della sfida di domani in programma alle ore 21 e valevole per la semifinale di ritorno della UEFA Champions League. La squadra di Stefano Pioli arriva alla sfida contro i nerazzurri con uno stato di forma in netto calo, come mostrano le ultime cinque partite. Ma resta vietato abbassare la guardia.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma in netto quello messo in mostra dal Milan nelle ultime cinque partite stagionali. Due pareggi, una vittoria e due sconfitte per gli uomini di Stefano Pioli, che arrivano alla gara di domani proprio dopo due KO di fila, tra cui quello della semifinale di andata contro l’Inter. Partendo dalla meno recente di queste cinque partite, il Milan ha trovato il pareggio contro la Roma (1-1 all’Olimpico) seguito da quello con la Cremonese (1-1 in casa). Una vittoria, poi, importante per 2-0 contro la Lazio. E infine le due sconfitte proprio contro i nerazzurri all’andata (0-2) e con lo Spezia in trasferta (2-0). Ma questo deve solo far alzare la guardia alla squadra di Simone Inzaghi che non potrà concedere nulla.