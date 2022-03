Milan, Krunic-Brahim Diaz. Pioli ha le idee chiare per fermare l’Inter

L’Inter è pronta ad affrontare il Milan in ‘trasferta’ questa sera per tornare a sorridere e rilanciarsi nella seconda parte di stagione. Il tecnico dei rossoneri Pioli vuole fermare l’Inter ancora una volta e per farlo si affiderà a Rade Krunic sulla trequarti.

SCELTA – Milan-Inter non è mai una partita come le altre. I nerazzurri vogliono tornare a vincere e rilanciarsi nella seconda parte di stagione, ma in caso di risultato negativo, il contraccolpo sarà drastico. Inzaghi ha le idee chiare e si affida ai titolarissimi. Pioli aveva qualche dubbio, poi sciolto (vedi articolo) e Krunic è una scelta concreta per rimpiazzare Brahim Diaz sulla trequarti. La scelta di Pioli è ovvia: arginare Brozovic. Il croato è il faro dell’Inter e blindarlo è sicuramente la mossa più scontata. Ecco perché mettere un giocatore di corsa in quella posizione, come fatto in campionato quando giocò Kessie in quella posizione. Brahim Diaz subentrò nella ripresa e spaccò la partita, forse Pioli si vuole tenere questa carta?