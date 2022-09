Milan-Inter, una questione di fisico per i nerazzurri? Secondo i dati no

Milan-Inter ha visto i nerazzurri in grande difficoltà praticamente in tutto. Ma il problema non è stato fisico: nella corsa sono andati meglio dei rossoneri.

NESSUN PROBLEMA NELLA CORSA – Milan-Inter ha visto una superiorità fisica dei rossoneri? Secondo i dati la risposta è no. Non c’è la scusa della maggior corsa avversaria cui aggrapparsi per giustificare una prestazione di molto sotto al par. Anzi, per essere precisi il derby è stata la prima partita della stagione in cui i nerazzurri hanno corso più degli avversari. A questi dati su Lecce, Spezia e Lazio infatti va aggiunta la Cremonese, che ha superato l’Inter nei km percorsi per 112,865 a 110,756. Nel derby invece il conto finale è 106,754 a 104,225. E su questi dati vanno aggiunte un paio di considerazioni.

POCA CORSA – Inter e Milan non hanno messo in campo esattamente una prestazione di atletica. Entrambe le squadre hanno corso poco. In assoluto e nello specifico, visto che entrambe sono andate sotto le loro medie. Ma i nerazzurri lo stesso hanno vinto il confronto in questo ambito specifico. Mostrando anche una velocità media superiore. Tutto sprecato, ovviamente. Ma è importante sottolineare che per gli uomini di Inzaghi il problema non è stato nel fisico.