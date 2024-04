Milan-Inter stravolge tutto: weekend relax per un lunedì più elettrizzante della storia!

Continua il countdown verso Milan-Inter. Il derby milanese può entrare nella storia non solo per lo scudetto, ma anche per il lunedì meno lunedì della storia.

VASCO – Il nerazzurro Vasco Rossi canta “Odio i lunedì” e mai affermazione risulta più veritiera di questa. Con un’eccezione però: il prossimo, quello del 22 aprile, ha la possibilità di diventare il lunedì meno noioso e odioso della storia. Tutto è nelle mani della squadra di Simone Inzaghi, che proprio tra tre giorni ha la possibilità di trasformare l’ennesimo e triste inizio di settimana in una grande e gioiosa festa. Perché? Semplice, il derby della ‘Madonnina’, nel quale i nerazzurri potrebbero conquistare la seconda stella, si giocherà proprio di lunedì, come deciso dalla Lega Serie A qualche settimana fa.

Milan-Inter incide anche sulla settimana: ecco come cambia un semplice lunedì

LUNEDÌ – La maggior parte dei tifosi nerazzurri, per ovvi motivi, hanno storto il naso una volta venuti a conoscenza del calendario della trentatreesima giornata del campionato italiano. Un derby disputato di lunedì è certamente qualcosa di bizzarro e che non può non far notizia. Se poi la Stracittadina in questione, Milan-Inter per l’appunto, può anche portare a una delle due squadre – in questo caso quella di Simone Inzaghi – l’incoronazione matematica a regina della Serie A, non ne parliamo.

STRAVOLGERE – Milan-Inter, a questo punto, ha la possibilità di entrare nella storia non solo in caso di vittoria e conquista del ventesimo scudetto nerazzurro. Ma anche per trasformare un weekend, solitamente sinonimo di svago ed entusiasmo, in un momento di relax (considerando che i nerazzurri assistono in tranquillità e dal divano a tutte le altre gare della Serie A), e il classico lunedì svogliato in un elettrizzante giorno di attesa verso un’eventuale magnifica festa.