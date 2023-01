Milan-Inter si gioca in fascia. I precedenti risolvono il ballottaggio a destra?

In Milan-Inter (stasera alle 20) le fasce saranno una zona chiave del gioco. E Inzaghi deve ancora sciogliere il dubbio tra Darmian e Dumfries a destra.

BALLOTTAGGIO IN CORSO – Manca sempre meno a Milan-Inter, sfida che stasera assegnerà la Supercoppa Italiana 2022 (qui le indicazioni per vederla). Ed entrambi le formazioni sono pressoché pronte. Tanto Simone Inzaghi quanto Stefano Pioli devono solo sciogliere gli ultimi dubbi, che riguardano al massimo un decimo dell’undici titolare. Nel caso del tecnico nerazzurro, l’unico ballottaggio ancora aperto riguarda il titolare della fascia destra. E la scelta è sempre tra gli stessi elementi, Denzel Dumfries o Matteo Darmian. Giocatori diversi per qualità e impatto sul gioco, ma anche per momento di forma. L’olandese è ancora un lontano parente dell’esterno focoso dei mesi scorsi, e questo fa pendere la maglia da titolare verso il numero 36. Tuttavia può rivelarsi una scelta sensata per ben altri motivi, oltre a quello meramente atletico. Basta infatti guardare ai derby recenti.

INDICAZIONI PRECEDENTI – Prendendo in considerazione i derby con Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, il trend è nettamente sorridente al Milan. Parliamo di due sconfitte per i nerazzurri, altrettanti pareggi e una sola vittoria. Quest’ultima risale al 19 aprile scorso, un netto 3-0 che porta i nerazzurri in finale di Coppa Italia. E quella sfida si contraddistingue dalle altre quattro non solo per il risultato finale. Ma anche per una precisa scelta tattica. È infatti l’unico dei cinque derby che vede Matteo Darmian in campo dal 1′, come quinto a destra del centrocampo. E in quell’occasione il numero 36 lavorò egregiamente sulla catena di destra, assieme a Nicolò Barella e Milan Skriniar. Riuscendo nel compito principale della sua gara. Ossia contenere Rafael Leao, uomo di punta dell’attacco rossonero. E lo stesso dovrà fare stasera. Sacrificando la propensione offensiva in nome di un miglior contenimento arretrato.