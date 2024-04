Milan, lo stato di forma in vista dell’Inter: occhio alla beffa

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Milan, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Stefano Pioli arriva alla partita, a secco da tre gare.

STATO DI FORMA – Inter e Milan si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Stefano Pioli non se l’è passata benissimo, considerando soprattutto che il grande obiettivo (di ripiego) Europa League è svanito dopo la doppia sconfitta contro la Roma. La prima, a San Siro, con lo 0-1 deciso da Gianluca Mancini. Il secondo all’Olimpico, per 2-1, con le reti sempre di Mancini e di Paulo Dybala, nonostante i rossoneri abbiano disputato gran parte della sfida in superiorità numerica. In campionato sono arrivate due vittorie contro Fiorentina in trasferta (1-2) e Lecce in casa (3-0), per poi però fermarsi contro il Sassuolo con un pareggio per 3-3.

SITUAZIONE DI CLASSIFICA – L’Inter troverà domani un Milan che avrà voglia non solo di rifarsi dopo l’esclusione dall’Europa League, ma anche di dare una minima gioia ai propri tifosi. I rossoneri, ricordiamo, non vincono un derby da diverso tempo, considerando la striscia di cinque vittorie consecutive aperta dai nerazzurri, che vede anche il pesante 5-1 della gara di andata. L’importanza della gara per i rossoneri è da ricercare anche nella classifica e nella distanza dai nerazzurri: con una vittoria, infatti, l’Inter andrebbe a +17 e conquisterebbe lo scudetto della ventesima stella proprio in faccia ai rivali cittadini. Uno scenario da incubo per il Milan e i suoi tifosi.

SCELTE – Stefano Pioli per provare a fermare l’Inter punterà soprattutto sulla sua catena di sinistra, formata da Theo Hernandez e Rafael Leao. Spazio al centro anche per Tijiani Reijnders, mentre in difesa è prevista la coppia formata da Gabbia e Tomori. Questo, infatti, il suo probabile undici per la sfida di domani: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.