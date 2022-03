Milan-Inter occasione di riscatto, soprattutto per alcuni giocatori nerazzurri

Milan-Inter di Coppa Italia rappresenta un’occasione di riscatto per gli uomini di Inzaghi. Alcuni giocatori sanno di avere qualcosa da farsi perdonare in modo specifico.

DERBY EXTRA – Milan-Inter è il terzo derby stagionale. Una sorta di bonus rispetto ai due di campionato. La gara di andata della semifinale di Coppa Italia rappresenta quindi un’opportunità per i giocatori nerazzurri. Che parlando delle sfide coi rossoneri hanno più di qualcosa da farsi perdonare.

ERRORI DA CANCELLARE – Vedere di nuovo le maglie del Milan dovrebbe stuzzicare l’orgoglio. E chiamare tutti a dare qualcosa in più. Questo sarebbe bello valesse in assoluto, ma in questo momento è ancora fresco il ricordo dell’ultima sfida Inter-Milan. Una netta superiorità degli uomini di Inzaghi, distrutta in cinque minuti. Per degli errori specifici. Le responsabilità di Handanovic, de Vrij e Sanchez sono ben note. E quindi per primi loro dovranno riscattarsi. In particolare il portiere e il difensore, due leader e titolari assoluti, sono chiamati a una reazione d’orgoglio. Troppo evidenti le mancanze nell’ultima sconfitta. Ma tutta la squadra sa di aver gettato al vento un’occasione grossa, enorme perdendo quel derby. Il che stimola una risposta forte sul campo. E volendo ci sarebbe quello di andata.

PUNTE CERCASI – Anche l’1-1 infatti è stata una sfida costellata di errori da parte dei giocatori dell’Inter. Soprattutto in fase offensiva. Qui arriviamo a un tema generale: le punte hanno più di qualcosa da farsi perdonare. E tra l’altro in due assommano zero gol coi rossoneri. Dzeko e Lautaro Martinez col Milan possono, parzialmente, riscattare un mese da incubo. Trovando magari la chiave per la loro svolta personale. La Coppa Italia è un’opportunità. Sta ai giocatori coglierla in campo.