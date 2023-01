Milan-Inter, la rivincita umana di Calhanoglu e quella del ‘calcio anni ’60’ di Inzaghi

Milan-Inter è stata la finale delle rivincite, due in particolare: quella personale di Calhanoglu e quella del “calcio anni ’60” di Inzaghi. Motivazioni differenti ma riscatto personale ugualmente importante per il centrocampista e l’allenatore dell’Inter

RISPETTO PRIMA DI TUTTO – Milan-Inter non è mai una partita banale, ancor meno quando in palio c’è un trofeo come successo ieri sera a Riad. La squadra di Simone Inzaghi ha rivinto la Supercoppa con una prestazione netta e convincente. Tanti nerazzurri hanno fatto riferimento ai festeggiamenti irrispettosi dei calciatori rossoneri dopo la conquista dello scudetto, uno su tutti: Hakan Calhanoglu. Il trascorso del turco è certamente diverso da quello dei suoi compagni: prima di tutto perché è arrivato all’Inter proprio dall’altra sponda del Naviglio, con tutte le polemiche del caso. In secondo luogo perché i suoi colleghi ed ex compagni sono andati sul personale durante gli ormai noti festeggiamenti scudetto, aizzando il popolo rossonero a insulti irripetibili. Calhanoglu ha ben stampato tutto nella testa ed evidentemente, come detto ieri sera, non se lo aspettava. Ecco perché quello sfogo così sentito e personale (vedi articolo). Uno sfogo del tutto umano e giustificato perché nello sport una delle prime regole non scritte è il rispetto dell’avversario. E di rispetto nei suoi confronti non se n’è visto.

Milan-Inter, la rivincita del “calcio anni ’60” di Inzaghi

La seconda rivincita è quella di Inzaghi e del suo calcio, così definito, “degli anni ’60”. Un calcio che secondo un ben noto ex allenatore del Milan non darebbe segni di rinnovamento, a differenza del calcio di Stefano Pioli definitivo, al contrario, “moderno ed europeo”. Al King Fahd International Stadium di Riad il calcio anni ’60 ha avuto decisamente la meglio sul calcio moderno ed europeo, senza alcuna possibilità di discussione o replica. L’Inter di Inzaghi si è mossa da squadra sia con la palla che senza, un unico blocco compatto alla ricerca della vittoria. A qualcuno magari non piacerà, ma Inzaghi francamente se ne infischia.