Milan-Inter, Inzaghi parte dai fedelissimi: servirà essere impeccabili!

L’adrenalina è tanta, l’ansia anche: questa sera c’è il Derby di Milano. Questa sera va in scena Milan-Inter, formato Champions League (vedi articolo). In palio ci sarà la finale della competizione europea per eccellenza e tutto si deciderà, sul campo, nel giro di una settimana. Simone Inzaghi ragiona, riflette, pondera ogni decisione ma con ogni probabilità si affiderà ai suoi fedelissimi.

FEDELISSIMI − È ormai questione di ore. Poi tutta l’attenzione si proietterà su San Siro, sul Derby di Milano. Stasera ci sarà Milan-Inter in Champions League. Tutto sarà deciso in una settimana, forse la più importante della stagione per i nerazzurri. Una stagione che ha portato con sé tanti, troppi, punti interrogativi e poche certezze. Simone Inzaghi ha quindi pensato e ripensato, ponderato ogni decisione, e ha probabilmente sciolto i suoi dubbi. La volontà sembrerebbe quella di affidarsi ancora una volta ai suoi fedelissimi. E ripartire da quei giocatori che nei momenti difficili sono scesi in campo e hanno provato a dare qualcosa in più. Perciò, stando alle ultime sulle probabili formazioni, al centro della cabina di regia dovrebbe tornare Hakan Calhanoglu e come coppia d’attacco quella formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Milan-Inter, Inzaghi vuole partire dai suoi fedelissimi: in Champions League bisognerà essere impeccabili

IN PALIO LA FINALE − Due squadre, due rivali. Inter e Milan daranno tutto per provare ad avere la meglio l’una sull’altra. Non c’è margine d’errore, perché chi incapperà anche nel minimo passo falso potrà vedersela peggio. In palio c’è pur sempre una finale di Champions League. Qualche mese fa gran parte dei tifosi nerazzurri non avrebbe mai pensato di potersi ritrovare a giocare il tutto per tutto in Europa. Eppure l’Inter è lì, tra le prime quattro del calcio che conta. È per questo che in primis Simone Inzaghi sa che non è concesso sbagliare e per questo dovrebbe ripartire dal suo totem, dal suo 11 titolare più collaudato (vedi articolo). Nonostante i recuperi fisico e mentale di alcuni giocatori nello specifico, per poi cambiare a gara in corso. Tutto poi verrà deciso sul prato di un San Siro tutto esaurito.