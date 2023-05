Milan-Inter, Calhanoglu o Brozovic? Spazio per tutti!

Uno dei ballottaggi principali di Milan-Inter riguarda il centrocampo. Con il ritorno da titolare di Henrikh Mkhitaryan e la presenza certa di Nicolò Barella, resta un posto da contendersi tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic. Anche se, con ogni probabilità, ci sarà comunque spazio per tutti.

BALLOTTAGGIO – Hakan Calhanoglu o Marcelo Brozovic? Questa la grande domanda che, in casa nerazzurra, tiene banco in vista di Milan-Inter di domani. Con il ritorno in forma di entrambi, il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi abbonda ora di prime scelte. Al momento sembra essere in vantaggio il primo dei due, anche se il croato ha decisamente fatto vedere un cambio di marcia nelle sue prestazioni contro Lazio, Verona e Roma. Non è un caso, inoltre, che è proprio dal suo ritorno al 100% che la squadra sembra aver nuovamente cambiato marcia, tornando a inanellare una serie di risultati importantissimi.

SPAZIO PER TUTTI – In ogni caso, in vista di Milan-Inter di domani, sarebbe forse più giusto parlare di quattro titolari a centrocampo. E non tre. Esatto, perché indipendentemente da chi parta titolare fra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, a gara in corso per colui che siederà in panchina dall’inizio sarà il momento di subentrare. Tenendo conto che si parla di una gara lunga (almeno…) 180 minuti e non solo 90. Per questo, qualsiasi sarà la scelta di Inzaghi, sarà sicuramente ponderata tenendo in mente il quadro complessivo della situazione. Specialmente in un doppio confronto equilibratissimo, dove a fare la differenza saranno i dettagli e gli episodi.