Milan-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Milan-Inter 0-2 dà un buon vantaggio in vista del ritorno, anche se non definitivo. Dall’andata delle semifinali di Champions League tanti buoni numeri statistici legati soprattutto ai derby.

TRE – Le vittorie consecutive dell’Inter sul Milan in stagione. Una striscia migliore è quella dal 21 ottobre 2018 (1-0) al 9 febbraio 2020 (4-2), con quattro. Per vederle nella stessa annata bisogna tornare indietro al 1973-1974 l’ultima volta (quattro vittorie su quattro).

TRE – I derby di fila senza subire gol, che sono anche quelli vinti (e cinque degli ultimi sei). Non capitava dai due di Serie A del 1979-1980 (2-0 e 0-1) e da quello di Coppa Italia 1980-1981 (0-1 coi rossoneri in Serie B).

SETTE – Le competizioni ufficiali differenti dove l’Inter ha battuto il Milan, eguagliando quanto fatto dai rossoneri. Prima della Champions League erano arrivati successi in campionato (Prima Categoria, Divisione Nazionale e Serie A, contando anche prima del 1929-1930), Campionato Alta Italia, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

UNDICI – I minuti che l’Inter ci ha impiegato per segnare i due gol che hanno steso il Milan. Per trovare le due marcature nerazzurre più rapide bisogna tornare indietro a un clamoroso 5-4 del 6 novembre 1932, quando Attilio Demaria e Marcello Mihalich segnarono rispettivamente al 2′ e 6′. Meglio anche il 4 novembre 1951, con le reti al 2′ di Istvan Nyers e al 9′ di Benito Lorenzi, ma in mezzo i rossoneri avevano pareggiato (Renzo Burini al 5′) e finì 2-2. E furono addirittura tre in 9′ il 24 marzo 1974: al 5′ Gabriele Oriali, al 7′ autogol di Giuseppe Sabadini e al 9′ Roberto Boninsegna per un 1-5 finale.

QUARANTAQUATTRO – Le vittorie ospiti nei Milan-Inter giocati in trasferta. Si contano come tali anche le due edizioni di Supercoppa Italiana (un successo a testa) e il Campionato Alta Italia del 1943-1944 (sconfitta per 2-0). Con lo 0-2 di ieri effettuato il sorpasso sui rossoneri anche con loro “in casa” da calendario, visto che sono fermi a quarantatré.