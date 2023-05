Milan, lo stato di forma in vista dell’Inter: ritmo altalenante

Il Milan si prepara a ‘ospitare’ l’Inter a San Siro, in vista della sfida di domani in programma alle ore 21 e valevole per la semifinale di andata della UEFA Champions League. La squadra di Stefano Pioli arriva alla sfida contro i nerazzurri con uno stato di forma altalenante, come mostrano le ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma altalenante quello messo in mostra dal Milan nelle ultime cinque partite stagionali. Tre pareggi e due vittorie per gli uomini di Stefano Pioli, che da una parte si sono assicurati un posto proprio nella semifinale di UEFA Champions League da disputare contro l’Inter, mentre dall’altra vedono a rischio la partecipazione (attraverso il campionato) alla prossima edizione. Partendo dalla meno recente di queste cinque partite, il Milan ha trovato il pareggio a Napoli per 1-1 nel ritorno dei quarti di finale. Per poi proseguire con la vittoria sul Lecce (2-0 in casa) e i due pareggi contro Roma (1-1 all’Olimpico) e Cremonese (1-1 in casa). Arrivando alla sfida di domani contro l’Inter forte infine di un importantissimo 2-0 alla Lazio.