Milan, meglio in casa che fuori: dati chiari in vista del derby con l’Inter

Un rendimento totalmente migliore quello casalingo del Milan, che domani affronterà l’Inter con il vantaggio di giocare ‘in casa’ a San Siro. Proprio davanti ai propri tifosi i rossoneri hanno trovato risultati migliori rispetto alle partite fuori casa.

ANDAMENTO CASALINGO – Un Milan a due velocità quello di questo campionato, come dimostrano i dati della classifica della Lega Serie A. In vista della gara di domani contro l’Inter, i rossoneri in casa hanno conquistato 35 punti, uno in più rispetto ai 34 in trasferta. Potrebbe sembrare una differenza minima, se non fosse che sono due in meno le gare giocate in casa fin qui in stagione, il che migliora la percentuale di vittorie a San Siro, rispetto a quelle lontane da Milano. Ma anche il dato della differenza reti è impietoso: in casa i rossoneri hanno segnato 26 gol e ne hanno subiti soltanto 8.

ANDAMENTO IN TRASFERTA – Come detto, il Milan di Stefano Pioli ha fatto meglio in casa che in trasferta, come mostrano anche gli ultimi risultati come il 3-3 contro il Sassuolo e il 2-1 di Roma che ha sancito l’eliminazione dall’Europa League. Ma anche, per esempio, il 5-1 proprio contro l’Inter nel derby d’andata. E infatti sono sì 37 i gol segnati fuori casa (11 in più che a San Siro), ma sono anche ben 29 i gol subiti contro gli 8 casalinghi.

DATI DA ANALIZZARE – L’Inter deve insomma analizzare per bene i dati di questo doppio rendimento per poter preparare al meglio la partita di domani. Considerando anche che di fronte ci sarà una squadra che farà di tutto per evitare di vedersi vincere lo scudetto in faccia. Un trofeo che, tra l’altro, assume ancora più importanza visto che sancirebbe la conquista della seconda stella proprio prima del Milan, nonostante questa sia anche nata prima come società.