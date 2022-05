Milan, calendario più semplice dell’Inter! Situazione ribaltata – CdS

L’Inter domani gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico di Roma. La corsa scudetto per un momento viene messa in stand by per poi essere ripresa domenica. Per il Corriere dello Sport però, il Milan in questo momento ha un calendario più semplice.

CALENDARIO – Fino a settimana scorsa veniva considerato più agevole il calendario dell’Inter rispetto a quello del Milan e il motivo stava nel fatto che i nerazzurri, dall’Empoli alla fine, avrebbero affrontato solo squadra di bassa classifica. Una cosa che, per il Corriere dello Sport, si è rigirata contro l’Inter. Il pareggio di Altare per il Cagliari contro la Salernitana infatti tiene vive le speranze salvezza dei sardi che domenica proveranno l’impresa contro i nerazzurri. Il Milan invece, affrontando Atalanta e Sassuolo, hanno di fatto l’ultimo vero ostacolo domenica. L’Atalanta lotta per l’Europa sì, ma in caso di non vittoria non si strapperebbe i capelli. Il Sassuolo invece ha già chiesto tutto al campionato e dunque non ha molte motivazioni. Insomma, alla fine, il calendario più semplice lo ha il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno