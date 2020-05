Mertens-Lukaku, coppia a marchio Conte. Inter e magic 4: rivoluzione?

Mertens sembra sempre più vicino all’Inter. La coppia con Lukaku, connazionale e grande sponsor dell’operazione, potrebbe presto concretizzarsi e dare nuove possibilità ad Antonio Conte. Analizziamo le prossime gerarchie in attacco: chi entra e chi esce?

TUTTO NUOVO? – Non è ancora tempo di chiusura e fasi intense di trattative, ma il mercato dell’Inter in attacco potrebbe essere molto intenso nei prossimi mesi. Negli ultimi giorni, si parla tanto di Dries Mertens in nerazzurro: operazione molto intelligente in termini tecnici e tattici. Conosce bene Romelu Lukaku e sembra perfetto nel 3-5-2 di Conte. Certo, allo stesso tempo, occorrerà capire chi completerà l’attacco. Dovesse partire Lautaro Martinez oltre a Sanchez, allora potrebbero arrivare altri due calciatori di livello. E’ ancora presto, ma nell’attacco nerazzurro c’è aria di rivoluzione.