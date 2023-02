Mazraoui scelta di livello per l’Inter, ma grosso ostacolo (non economico)

Noussair Mazraoui è uno dei nomi sondati dall’Inter per sostituire Denzel Dumfries, ormai certo partente la prossima estate. L’esterno destro del Bayern Monaco sarebbe sicuramente un’alternativa di livello, ma resta un grosso ostacolo da superare che non riguarda però il fattore economico

GIOCATORE DI LIVELLO – Noussair Mazraoui è sicuramente un giocatore di alto livello e non é un mistero capire perché l’Inter lo stia seguendo per il post Dumfries. Classe 1997, l’esterno destro marocchino ha mostrato grandi cose in carriera con la maglia dell’Ajax che lo hanno portato a guadagnarsi la chiamata del Bayern Monaco. Dopo le tante convincenti presenze con la maglia dei lanceri, sia nel campionato olandese che in Champions League, in questa stagione sono state 18 le presenze totali con i bavaresi, fermatesi però a inizio anno. Noussair Mazraoui, infatti, è fermo ai box a causa di un problema di salute al cuore.

OSTACOLO – Un’infiammazione al pericardio ha infatti colpito Noussair Mazraoui, che naturalmente non può scendere in campo finché il problema non sarà totalmente risolto (vedi articolo). Questo il più grande ostacolo per l’Inter, che non potrebbe naturalmente rischiare di investire su un giocatore che non potrebbe poi essere schierato in campo. Per questo si sondano altre alternative, sebbene Mazraoui – tra i nomi usciti per il post Dumfries – sarebbe sicuramente l’alternativa di maggior livello. Non resta che attendere il decorso del suo problema. Nella speranza che si risolva in primis per il ragazzo. E poi per permettere all’Inter di lanciare l’assalto per portarlo a Milano.