L’Inter sarebbe molto vicina all’acquisto di Mathias Olivera, esterno sinistro del Getafe (vedi articolo). Analizziamo il profilo del mancino uruguaiano classe ’97.

ULTIMO NOME – Mathias Olivera è l’ultimo nome vicino alla fascia sinistra dell’Inter, nonché quello più in vantaggio. L’uruguaiano classe 1997 avrebbe infatti già superato la concorrenza degli altri profili accostati alla corsia di Ivan Perisic. Nello specifico, Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea, e infine anche Filip Kostic dell’Eintracht Frankfurt. Tre profili da cui l’esterno 24enne del Getafe si discosta quasi totalmente.

RESISTENZA – Mathias Olivera è infatti un esterno in grado di coprire l’intera fascia, da area ad area. Lo si può vedere facilmente dalla heatmap della sua ultima stagione al Getafe (fonte: WhoScored):

La fascia mancina è territorio suo, e il giocatore del Getafe la ricopre con indefessa applicazione. Ha pertanto tutte le carte in regola per candidarsi come risorsa per la corsia sinistra dell’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante i numeri non siano confortanti tanto quanto le sue doti atletica e resistenza.

NUMERI DIVERSI – Chiariamo subito: Mathias Olivera non ha i numeri da supereroe di Kostic (vedi focus). Il problema è che le voci “gol” e “assist” della sua ultima stagione in Liga recitano entrambe “zero”. Non è certo da questi dettagli che si giudica la bontà di un giocatore, soprattutto se sulla corsia opposta c’è Achraf Hakimi. Tuttavia l’uruguaiano ha dalla sua le carte dell’età (24 anni da compiere) e del costo contenuto: la clausola rescissoria del suo contratto è di appena 20 milioni di euro. Sarebbe quindi un profilo perfetto per il piano di ricambio di Ashley Young, destinato a lasciare l’Inter.