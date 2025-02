Da marzo 2024 a gennaio 2025: l’evoluzione di Lautaro Martinez

Dopo un inizio di stagione complicato, Lautaro Martinez, nel mese di gennaio, è tornato a fare il goleador. Un rientro tanto atteso dopo circa nove di mesi di “assenza” al gol. O quantomeno con numeri al ribasso.

CONFRONTO – Con la sconfitta contro la Fiorentina, l’Inter dice addio a un piccolo pezzetto di scudetto. L’amaro capitombolo di Firenze, fa emergere un dato riguardo al reparto offensivo. Dall’inizio della stagione, quando l’attacco non decolla l’Inter fatica a costruire e si ritrova in alcune occasioni in balia di errori gravi. Oltre a questo, si nota anche l’evoluzione di Lautaro Martinez dal marzo del 2024 a oggi. Un percorso altalenante al termine della stagione che ha regalato la seconda stella, a una prima fase sulla falsariga del 2024 anche all’inizio dell’attuale stagione. Poi, nel mese di gennaio 2025, l’argentino si sblocca e di conseguenza fa giocare meglio anche il gruppo. Con Marcus Thuram che si libera del peso da marcatore e diventa ancora di più imprevedibile.

Inter, servono i numeri di Lautaro Martinez

NUMERI – Lo scorso anno Lautaro Martinez, aveva segnato solo otto gol dalla primavera del 2024 a dicembre dello stesso anno. Il 2025 invece è iniziato nel migliore dei modi: nel solo mese di gennaio, tra campionato e Champions League, il capitano dell’Inter ha segnato gli stessi gol. Dalla tripletta segnata al Monaco, al gol contro il Bologna che ha aperto le danze. Senza dimenticarsi del gol segnato contro il Milan nella finale di Supercoppa Europea. Un dato che fa riflettere nella sconfitta contro la Fiorentina: l’assenza di Lautaro Martinez è tornata a farsi sentire. Tanta stanchezza fisica e mentale, con una rincorsa allo scudetto che si allunga e allo stesso tempo con un calendario che complica l’inseguimento sul Napoli.