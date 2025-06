Martusciello vice di Chivu: cosa ci dice la scelta dell’Inter!

Giovanni Martusciello farà parte dello staff tecnico di Cristian Chivu all’Inter. Per il campano si tratterà della seconda esperienza in nerazzurro.

LA SCELTA – Giovanni Martusciello sarà il vice-allenatore dell’Inter chiamato ad accompagnare da vicinissimo Cristian Chivu nella sua nuova avventura in nerazzurro. La decisione dei meneghini risponde alla volontà di abbinare alla freschezza delle idee del rumeno l’esperienza e la conoscenza approfondita delle dinamiche della panchina da parte del campano. Nel caso di Martusciello, inoltre, emerge un altro elemento di spiccata rilevanza nel contesto di riferimento: l’aver già respirato l’aria del mondo nerazzurro, nel 2017 al 2019, durante il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Luciano Spalletti.

Martusciello nello staff di Chivu! L’Inter deve sciogliere solo un nodo

I SICURI – A far parte dello staff di Chivu, all’Inter, vi saranno anche Angelo Palombo, ex calciatore dell’Inter e già presente tra i collaboratori del rumeno a Parma e Stefano Rapetti, in qualità di preparatore atletico. Per quanto riguarda quest’ultimo, si tratta di un ritorno dopo l’esperienza già svolta in nerazzurro durante il mandato di Andrea Stramaccioni. Un’altra “seconda volta” sarà quella di Paolo Orlandoni, il quale tornerà all’Inter per svolgere il ruolo di preparatore dei portieri.

L’INCERTEZZA – A dover essere definita è solo la permanenza di Mario Cecchi, il tecnico che ha preferito non seguire Simone Inzaghi nella sua nuova avventura in salsa saudita. L’Inter sta lavorando per non separarsi da colui che ha svolto un ruolo fondamentale nell’affermazione di un modello di calcio estremamente apprezzato in Italia e in Europa. La sensazione è che vi siano i presupposti per continuare insieme, così da mettere a disposizione di Chivu un’altra pedina importante ai fini dell’attuazione del proprio disegno.