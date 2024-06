Martinez e Sommer per la porta Inter? Ecco le differenze di stile

Quanto sono diversi Josep Martinez e Sommer? Tanto. Le statistiche mostrano portieri con stili molto differenti, quasi complementari.

NUOVA OPZIONE – L’Inter nella sua lista per un nuovo portiere ha anche il nome di Josep Martinez. Un portiere che col Genoa si è messo in mostra per il suo stile moderno di interpretare il ruolo. Ma il suo rendimento quanto è diverso da quello visto da Sommer nel 2023-2024?

STILI DIFFERENTI – Per capire meglio il confronto prendiamo i grafici riassuntivi delle caratteristiche dei due creati da Fbref. Questo è quello di Martinez:

E questa quella di Sommer:

Che i grafici siano diversi è immediatamente percettibile. Sbilanciati verso la parte gialla (cioè i numeri in possesso palla) per lo spagnolo e verso quella in rosso (principalmente i numeri su parate e gol subiti) per lo svizzero. Ma facciamo il confronto diretto:

A conferma della sensazione, abbiamo due portieri con punti di forza quasi opposti. Martinez brilla per tocchi, lanci e nel contrastare i cross. Sommer, sostanzialmente, nell’evitare i gol subiti. Lo spagnolo dunque ha sicuramente talento nella parte di gioco più moderna del ruolo, ma nel mestiere tradizionale deve ancora migliorarsi, lo svizzero invece è un maestro del lavoro classico che sa anche disimpegnarsi nel gioco. Due elementi complementari, in un certo senso. Sommer quindi potrebbe essere la chioccia ideale per il portiere del Genoa.