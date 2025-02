Martinez, buona (anche) la terza! In Inter-Lazio repertorio completo

Josep Martinez gioca un ruolo decisivo in Inter-Lazio (2-0), quarto di finale della Coppa Italia 2024/25. Il portiere spagnolo contribuisce in modo più che rilevante al passaggio del turno dei nerazzurri.

TRE SU TRE – Nella vittoria dell’Inter contro la Lazio, che vale la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, c’è la firma anche di Josep Martinez. Il portiere spagnolo infila la terza presenza stagionale in nerazzurro, la seconda consecutiva dopo l’esordio in Serie A di sabato. E anche stavolta porta a casa un clean sheet, salendo così a 270′ di imbattibilità. Tuttavia, a differenza delle prime due presenze, nella partita di ieri Pepo è stato sollecitato di più dagli avversari. E ha risposto bene, non solo nei fondamentali del ruolo.

LE BASI CI SONO – Se contro Udinese e Genoa Martinez si era limitato a una sola parata decisiva, complice le scarse percussioni avversarie, contro la Lazio ha dovuto sporcare decisamente di più i guanti. Accumulando 6 parate complessive, come indica il report della Lega Serie A. Le più importanti sono sicuramente quella sul diagonale di Gustav Isaksen al 18′, e quella sul tocco ravvicinato di Mattia Zaccagni al 59′. Ma in generale Martinez dà sempre l’idea di essere estremamente concentrato e soprattutto posizionato molto bene, tanto da far sembrare semplici tutti gli interventi della sua partita. E questa sicurezza si evince anche nell’altra fase del suo gioco.

IN CRESCITA – È risaputo che Simone Inzaghi richiede un grande coinvolgimento in fase di costruzione ai propri portieri. E anche su questo aspetto Martinez risponde più che presente, offrendo una prova ancor più solida rispetto a quella di sabato. Si era già intuito che il numero 13 spagnolo è a suo agio col pallone tra i piedi, ma contro la Lazio alza ulteriormente il livello. Arrivando a giocare 61 palloni in totale, un numero altissimo, il quarto più elevato nell’Inter (fonte: Sofascore). Prova a piazzare 47 passaggi, completandone 41 e sbagliandone 6 (tutti sul lungo raggio). Arriveranno partite più probanti per Martinez, a partire dalla sfida di sabato a Napoli. Ma per ora sta dimostrando di valere la porta dell’Inter, e non potrà fare altro che trovare minuti per consolidare il suo status.