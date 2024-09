Martinez, ancora un’attesa: una data per l’esordio con l’Inter!

Josep Martinez, portiere acquistato dall’Inter nella finestra estiva di calciomercato per sostituire Emil Audero, scalpita per il suo esordio in maglia nerazzurra. Una la data del possibile battesimo con i meneghini.

LA SITUAZIONE – Josep Martinez è stato prelevato dall’Inter, in estate, per poter prendere parte a una staffetta con Yann Sommer con vista verso il futuro. Il portiere iberico, che considera l’approdo ai nerazzurri come una tappa importante della sua carriera, è stato scelto dalla dirigenza dei meneghini perché in grado di soddisfare al meglio due requisiti: giovane età e abilità con i piedi. Nell’immaginario del tecnico Simone Inzaghi saper partecipare al gioco collettivo rappresenta una componente non secondaria per un portiere della propria squadra. Ripartire dal basso e sorprendere gli avversari attraverso la ricerca delle giuste linee di passaggio è un obiettivo più facilmente perseguibile grazie a un estremo difensore come parte integrante del proprio disegno.

Inter, possibile idea di Inzaghi relativa a Martinez: una sensazione

LA STRATEGIA – Finora lo spagnolo non ha ancora avuto spazio in una partita ufficiale giocata dall’Inter. Il tenore delle partite non ha consentito una scelta che, al momento, apparirebbe “azzardata”. Diverso potrebbe essere il discorso quando i nerazzurri saranno chiamati a intraprendere il cammino in Coppa Italia. A partire dalla partita contro l’Udinese, che disputerà a San Siro il 4 dicembre, si potrebbe infatti assistere all’esordio di Martinez con la maglia dei meneghini. Nella speranza che esso possa rappresentare il punto di partenza di un roseo futuro all’Inter.